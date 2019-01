Sondaggio di Bidimedia: Lega in calo al 32,3%, M5s al 24,2%

I due partiti di maggioranza in calo, ma contemporaneamente saldi oltre il 56% dei consensi. La Lega di Salvini scende dell'1,4%, non si ferma il calo del Movimento 5 Stelle al 24,2% e le opposizioni, Pd e Fi, sono in crescita.È la nuova rilevazione per le elezioni Europee di sondaggi Bidimedia per la quale in sole 3 settimane la Lega perde l'1,4%, attestandosi così al 32,3% dal 33,7 precedente e non ne approfitta il Movimento 5 Stelle, che anzi continua la sua caduta e si porta al 24,2%, a soli 3 punti percentuali dal risultato del 2014. Il ritorno dalle vacanze di Natale, invece, sorride al Partito Democratico che, anche grazie ai riflettori del Congresso, si porta al 18% (+1,2% rispetto a dicembre). In rialzo anche Forza Italia che nell'ultimo mese cresce dell'1%, arrivando così all'8,3% dei consensi. Tra i partiti minori, invece, continua la battaglia per raggiungere la soglia di sbarramento. Sia Più Europa (3,8%) che Coalizione Civica (3,6%), calano dello 0,4% ciascuna tornando così sotto la fatidica cifra del 4%. Fratelli d'Italia, invece, cresce dello 0,4%, attestandosi al 4,2% dei voti. Praticamente stabili Mdp (1,5%, +0,1% rispetto a dicembre) e gli altri di centrosinistra (all'1,5%, -0,1%). L'affluenza è rilevata in crescita del 3% rispetto alla scorsa rilevazione, portandosi così al 55,5%.