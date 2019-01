Cosa ha detto Donald Trump nel discorso sullo shutdown

Le indiscrezioni sulla possibile offerta si erano rincorse per ore. Del resto il blocco dei fondi del governo degli Stati Uniti non era mai durato così a lungo e così in molti attendevano la mossa del presidente Usa Donald Trump per arrivare a un compromesso con i democratici per sbloccare il bilancio e soprattutto i fondi per il muro con il Messico, la linea rossa che il presidente ha chiesto alle opposizioni di inserire nelle norme finanziarie. Eppure pochi minuti prima che prendesse la parola per annunciare la sua proposta, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha definito insufficiente e destinata al fallimento l'offerta anticipata dai media di una difesa dei dreamer - i giovani che arrivano clandestini in America e qui crescono e vanno a scuola - in cambio dei fondi per il muro col Messico.«Non è uno sforzo in buona fede» per aiutare i migranti e potrebbe non essere approvata alla Camera», ha aggiunto.