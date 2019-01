Benvenuti nell'era degli psicopatici al potere

È dal decennio Ottanta, quello degli yuppies e dell’edonismo reganiano, che la moralità degli affari e della politica è venuta progressivamente stemperandosi. Diluendosi mano a mano che i fini (successo economico e professionale, dunque riconoscimento sociale) sono diventati sempre meno legati e dipendenti dalla bontà dei mezzi impiegati e dalle qualità personali (onestà, sensibilità, eticità). L’elogio del capo “bastardo” o dell’imprenditore tiranno che ottengono però grandi risultati ha alimentato e di fatto costruito le leggende imprenditoriali di internet. Da Steve Jobs, leader massimo della vessazione nei confronti dei dipendenti, ai tanti “turbo-capitalisti” della Silicon Valley, la follia e il “genio e sregolatezza” hanno cessato di essere una stranezza da artista, diventando una vera e molto ricercata qualità imprenditoriale e professionale.

IL NODO DEL "PARASSITISMO PRODUTTIVO"

Il business e la politica sono i due settori dove risulta oggi più evidente, e massimamente distruttiva per la collettività, l’avanzata degli psicopatici. Ovvero di un ceto che ha allargato notevolmente la sua base sociale e lo spettro professionale. Non più solo lupi di Wall Street, ceo di aziende multinazionali, banchieri e leader politici, ovvero pochi e molto cattivi, ma anche manager, funzionari di banca, comunicatori, reclutatori e cacciatori di teste di quadri intermedi, ovvero tanti e mediamente “crudeli”. La net economy e l’espansione dei servizi web è stato il motore della proliferazione degli psicopatici in azienda. Per la fondamentale ragione che Il “parassitismo produttivo”, secondo la felice espressione di Franklin Foer, cioè il capitalismo delle piattaforme, che ha costruito un sistema in cui pochi guadagnano tantissimo e la stragrande maggioranza invece percepisce stipendi miseri, ha fisiologicamente bisogno di “capetti”, di capi intermedi allegramente sadici nei confronti dei sottoposti. «L’azienda è un’opportunità per chi ama andare in bici, guadagnando anche un piccolo stipendio», ha dichiarato recentemente ai giornali Gianluca Cocco, giovane co-direttore di Foodora Italia

POCHI SCRUPOLI (E POCHE CONDANNE)

Se guardiamo al presente e ai tanti disastri bancari dell’ultimo decennio si osserva come i loro autori siano sempre presidenti, amministratori delegati e direttori generali. Che non si sono fatti nessuno scrupolo a rovinare migliaia di piccoli risparmiatori e famiglie, ma che sin qui hanno pagato congedandosi dalle banche che hanno contribuito a rovinare con robustissime buone uscite. Senza però mai andare in prigione. Da Tangentopoli in poi, a parte alcune tragedie umane, i carcerati eccellenti sono stati rari (Cusani e Greganti all’epoca di Mani Pulite). Come le azioni di responsabilità e le class action nei loro confronti. In Italia infatti tanti sono stati i bancarottieri, ma di Madoff, come negli Usa, condannato al carcere a vita per le sue truffe, nessuno.