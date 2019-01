La classifica della reputazione online dei ministri a dicembre

7. PAOLO SAVONA E LA METAMORFOSI NEI CONFRONTI DELL'UE

Scende dal sesto al settimo posto Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, con 36,4 punti. Un periodo non facile per il ministro, protagonista secondo alcuni di una strana metamorfosi, dato che è arrivato, proprio lui, a minacciare le dimissioni se non si fosse usciti dall’impasse con l’Europa sulla manovra. Apprezzato quando sottolinea, però, che l’Ue garantisce la stabilità finanziaria, ma non la crescita.

8. TRIA APPREZZATO PER LA SUA FERMEZZA CON BRUXELLES

Sale di una e arriva in ottava posizione Giovanni Tria con 34,5. Il ministro dell’Economia e delle Finanze sembra uscire piuttosto bene dal difficile frangente della manovra, ed è stato apprezzato in particolare quando con fermezza ha sottolineato le incapacità dell’Ue nel frenare il rallentamento economico di questi anni.

9. FONTANA E L'IMPEGNO PER I DISABILI

Il ministro per la Famiglia e le disabilità, Lorenzo Fontana, è al nono posto con un punteggio di 33,3. Nell’ultimo periodo commentato in positivo per l’intesa su scuola e disabilità firmata con il ministro Bussetti e per la sua apertura del Family Day 2018. Qualche riflesso negativo per la dichiarazione del suo capo di Gabinetto Cristiano Ceresani che ha associato il problema del riscaldamento globale a Satana.