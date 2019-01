La Lega vola nei sondaggi per le Europee

Una Lega che veleggia intorno al 35,8% e un Movimento 5 stelle che si attesta intorno al 25,4%. Sono queste le ipercentuali che i due partiti al governo potrebbero raccogliere alle prossime elezioni europee di maggio secondo un sondaggio realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera e pubblicato il 19 gennaio. Indietro i partiti di opposizione. Il Pd non supera il 17,3%, riuscendo tra alti e bassi a confermare i consensi delle ultime Politiche. Per quanto riguarda, invece, Forza Italia, che si attesta intorno al 7%, c'è l'incognita dell'ennesima discesa in campo di Silvio Berlusconi, che ha tutta l'aria di essere una mossa di contenimento per arginare l'emorragia di consensi verso il partito di Matteo Salvini. Fratelli d'Italia si conferma al 3,4%, percentuale che se confermata alle consultazioni di maggio, non permetterebbe alla formazione di Giorgia Meloni di superare la soglia di sbarramento.