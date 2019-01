Di Battista e la teoria del “vuoi mettere”

DI BATTISTA E IL PENSIERO ISTINTIVO, SENZA RAGIONAMENTI

Ogni apparizione di Di Battista serve ad arricchire la fenomenologia del personaggio. Di primo acchito colpiscono di lui due cose: la costante insofferenza verso chi gli rivolge delle domane, come chi si trova a dover ripetere ogni volta cose che ritiene ovvie. Una insofferenza che visivamente si traduce nella sua postura fisica, nel modo in cui sembra dimenare il corpo sulla sedia in attesa che chi gli sta di fronte se ne esca con la solita prevedibile e secondo lui beota domanda. L’altra, la sensazione che la parola preceda sempre il pensiero, che il discorso dell’ex parlamentare non sia il frutto di un ragionamento, ma segua un canovaccio istintivo, una fretta di dire che spesso, mi si passi il gioco di parole, lo fa dire senza aver pensato cosa dire.