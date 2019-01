Il papa scioglie Ecclesia Dei e mette i tradizionalisti all'angolo

Ecclesia Dei era già collegata alla Dottrina della fede in verità ma Benedetto XVI gli aveva concesso una forte autonomia. Col tempo, infatti, l’organismo era andato ben oltre le sue competenze originali, poiché Ratzinger gli aveva attribuito il potere di coordinare l’applicazione di un altro motu proprio, Summorum pontificum (2007), con il quale veniva in parte liberalizzata la celebrazione della messa secondo il rito pre-conciliare, sia pure nella versione rivista da Giovanni XXIII. Due anni dopo, nel 2009, sempre Benedetto XVI con l‘istruzione Universae ecclesia, dedicata all’applicazione di Summorum pontificum, precisava le competenze della commissione, ne ampliava i poteri giuridici e i margini di manovra per le celebrazioni del rito preconciliare a livello locale (poiché molti vescovi non concedevano il permesso per le celebrazioni delle messe a gruppi d’ispirazione lefebvriana); secondo il teologo Andrea Grillo «era facile immaginare che questo provvedimento avrebbe aperto la via a un processo inarrestabile di sempre più ampie concessioni, fatte non dalla Chiesa di Roma, ma dai tradizionalisti della Curia romana, che avevano ottenuto una pericolosa e troppo ampia autonomia».