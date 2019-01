Il post antisemita del senatore M5s Elio Lannutti

LA CONDANNA DEL PD, DA FIANO A ZINGARETTI

«Lannutti cita i Protocolli dei Savi di Sion, l'emblema dei falsi alla base del l'antisemitismo moderno come fonte per spiegare il controllo bancario», ha replicato l'esponente del Pd Emanuele Fiano. «Siamo veramente ad un punto grave». E si chiede il deputato: «Ma dove stiamo andando a finire? Dovrò espatriare io, in quanto ebreo? Orribile». Secondo Nicola Zingaretti «le dichiarazioni del senatore Lannutti sui Protocolli dei Savi di Sion sono il punto più basso di questo mix di odio, negazionismo e razzismo che riaffiora sempre più spesso. Il leader M5s Di Maio prenda le distanze».

IL SITO DELL'EBRAISMO ITALIANO: «DELIRANTE POST ANTISEMITA»

Il sito dell'ebraismo italiano, Moked ha definito quello di Lannutti un «delirante» post antisemita. Moked ha aggiunto che «il senatore del Movimento cinquestelle Elio Lannutti ha pensato bene di attirare l'attenzione sulla sua ultima fatica letteraria con una squallida trovata promozionale».