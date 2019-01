Prosegue la polemica sui migranti tra Fico e Salvini

Dopo la bacchettata alla stringente politica del governo sui migranti e il botta e risposta con Matteo Salvini, Roberto Fico è tonato sul tema parlando con i giornalisti a margine di una visita al parco di Capodimonte, a Napoli. «Come terza carica dello Stato vi dico che l'accoglienza è fondamentale», ha insistito il presidente della Camera. «Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti, ci dobbiamo sentire coinvolti. Dobbiamo riuscire a fare un nuovo progetto per il Mediterraneo, va bene anche il piano di investimenti per l'Africa ma deve chiaro e trasparente», ha aggiunto Fico.

SALVINI CONFERMA LA LINEA DURA

Dopo l'ennesima strage di migranti al largo della Libia con 117 morti, Fico aveva preso le distanze dalla dalla linea dura dei porti chiusi. «Salvare vite umane», aveva scritto il in tweet, «è quello che fa una società sana».