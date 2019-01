Di Maio accusa la Francia di colonialismo: crisi diplomatica

L'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Teresa Castaldo, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese in seguito alle ultime dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio. «Queste dichiarazioni da parte di un'alta autorità italiana sono ostili e senza motivo visto il partenariato della Francia e l'Italia in seno all'Unione europea. Vanno lette in un cotesto di politica interna italiana»: è quanto affermano fonti diplomatiche francesi a Parigi dopo le parole del leader del M5s.