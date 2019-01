Le cose da sapere sul congresso di + Europa

ISCRITTI SOPRA QUOTA 5 MILA, 10 LISTE PER L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Al congresso di Milano, in programma all'Hotel Marriot di via Washington, si sono già preregistrati 1.400 dei 5.205 iscritti, numeri che, ha detto Manzi, hanno superato le più ottimistiche aspettative, il che dimostra «il crescente interesse» per +Europa. Il congresso costitutivo prevede che tutti gli iscritti presenti eleggano il segretario e l'Assemblea nazionale (100 componenti). Nel comunicato della Commissione di Garanzia si legge che le liste ammesse sono state dieci: Lsd – Libertà, Stato di diritto, Democrazia; Europa in Comune; Contare di+; Europa Futura; Italia Europea; Orgoglio Europeista; PiùEuropa Shitposting; Europa Radicale; Stiamo Uniti in Europa; In Europa sì, ma non così.

DELLA VEDOVA IN TESTA ALLE SOTTOSCRIZIONI

Per presentare le candidature occorreva raccogliere un certo numero di sottoscrizioni, cosa che hanno fatto Della Vedova (876), Cappato (834), e Fusaccia (421). L'ultimo giorno, è giunta inaspettata la candidatura della sovranista Paola Radaelli, sostenuta da 251 firme e dalla lista per l'Assemblea nazionale "Europa sì, ma non così".

VIA LIBERA CON RISERVA ALLA CANDIDATA "SOVRANISTA"

Spadaccia ha spiegato i motivi per cui la candidatura è stata accettata benché si opponga al programma del nuovo partito che è non solo europeista, ma addirittura federalista, sulla scia degli insegnamenti di Altiero Spinelli: «Radaelli non è chiaramente in linea, «ha detto Spadaccia, «con la maggioranza degli iscritti, ma noi manteniamo la caratterizzazione di apertura del congresso, vi rimarremo fedeli. Se il problema è politico si risolve con il dibattito politico in sede di congresso» anche per evitare «il rischio di ricorsi giudiziari». «Se i sovranisti e nazionalisti vogliono fare come il cuculo e occupare il nido altrui, rimarranno delusi».

CHI È PAOLA RADAELLI

La candidata che potrebbe lanciare un opa ostile è presidente dell'Unavi, l'Unione nazionale vittime, un organizzazione che proprio per voce della Radaelli ha mostrato di apprezzare il decreto sicurezza e politiche più repressive, un aspetto da sempre osteggiato dai Radicali. Non solo. Ha anche mostrato in molte occasioni il suo apprezzamento per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Radaelli fa anche parte del centro studi di destra radicale "Cultura Identità", che tra i suoi iscritti ha Fabrizio Fratus, referente per la Lombardia e "referente culturale del Laboratorio “Il Talebano”", vicino alla Lega di Salvini.