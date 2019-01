Come sono andate le elezioni suppletive in Sardegna

Passo falso grillino nelle elezioni suppletive in Sardegna. Il Movimento 5 stelle ha perso il seggio di Cagliari alla Camera, passato così dalla maggioranza del governo gialloverde all'opposizione di centrosinistra. Ha vinto Andrea Frailis, 62 anni, giornalista e storico anchorman della tivù del Gruppo Unione Sarda. Sconfitto il candidato dei pentastellati Luca Caschili, 46enne ingegnere ambientale, già assessore comunale a Carbonia.

PERCHÉ SI È VOTATO E COSA SONO LE ELEZIONI SUPPLETIVE

Le elezioni suppletive in Sardegna si sono rese necessarie per riassegnare il seggio lasciato libero dai grillini dopo le dimissioni del velista Andrea Mura, per via di un'accesa polemica sulle assenze alla Camera. Il deputato infatti sosteneva di fare «politica in barca» e a luglio 2018 era stato espulso dal Movimento, che non aveva apprezzato il suo modo di «sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela del mare». Mura era una delle personalità scelte dal M5s tra la società civile e a marzo 2018 aveva ottenuto il 38,4% dei consensi. L'attuale legge elettorale, il Rosatellum bis approvato nel 2017, ha reintrodotto il sistema delle elezioni suppletive prevedendo che a seguito di accertamento della vacanza del collegio uninominale il presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'Interno, convochi con decreto i comizi elettorali del collegio interessato, in una data compresa tra i 90 e i 135 giorni dal verificarsi della vacanza. Le elezioni non sono previste solo se il seggio da surrogare viene liberato a meno di un anno dalla scadenza naturale della legislatura. Con i sistemi proporzionali invece la sostituzione del parlamentare decaduto avviene chiamando il primo dei non eletti di un listino bloccato. Che nel frattempo però può aver cambiato casacca.