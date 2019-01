I sondaggi politici del 21 gennaio

Continua la frenata della Lega nei sondaggi realizzati da Swg media per il TgLa7. Il partito di Matteo Salvini ha perso lo 0,7% in una settimana e si ferma al 31,5%. Il M5s riguarda terreno sull'alleato di governo e in sette giorni recupera lo 0,5%, attestandosi al 25,7%. La formazione politica con il bilancio migliore dal 14 gennaio è il Partito Democratico, che guadagna lo 0,6% e arriva al 17,9% dei consensi. Positivo il bilancio anche per Forza Italia e Fratelli d'Italia, che guadagnano rispettivamente lo 0,4% e lo 0,2%, portandosi all'8,6% e al 4,4%.

MALE LE FORZE MINORI

Perdono terreno tutte le forze minori. +Europa perde lo 0,2% e si ferma al 3%. Mdp, Si e altre formazioni di sinistra minori prendono insieme il 2,8% dopo aver perso lo 0,3%, mentre Potere al popolo perde lo 0,2% e si attesta al 2,3%.