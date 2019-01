I risultati del voto nei circoli alle Primarie Pd 2019

Nicola Zingaretti in testa, come previsto. Segue, ma staccato di quasi 20 punti, Maurizio Martina. E al terzo posto c'è Roberto Giachetti. Sono questi i risultati (parziali) delle Primarie del Partito democratico pubblicati in esclusiva da Lettera43.it e aggiornati alle ore 16 del 22 febbaio 2019, quando cioè si avvicina la fine della prima fase del congresso, vale a dire il voto dei tesserati dem nei circoli. Sono infatti gli iscritti a dover selezionare i primi tre candidati chiamati poi a partecipare alle Primarie aperte a tutti gli elettori, in programma il 3 marzo. Secondo questo scenario verrebbero quindi esclusi gli altri tre sfidanti: Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino, citati in ordine decrescente di preferenze ottenute.