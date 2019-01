De Magistris verso la candidatura alle Regionali in Campania

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle prossime elezioni regionali in Campania: «Sarà difficile non farlo. Mancherà un anno alla fine del mio mandato di sindaco. Le regionali potranno essere un laboratorio per una nuova alleanza politica». De Magistris ha quindi sottolineato che per ora la Lega in Campania «non sfonda». Il sostegno a Matteo Salvini «c'è, ma al Sud sta facendo salire sul carro la destra più radicale, non ha bisogno dei miei consigli, ma non vedo bella gente che sta salendo sul suo carro al Sud, non sono voti di cui sarei orgoglioso. A Napoli la Lega non sfonda, abbiamo dimostrato che esiste un progetto di alternativa a sinistra e a destra. Autonomia dal basso fatta di onestà». Quanto al suo rapporto con il presidente della Camera Roberto Fico, De Magistris ha spiegato: «Risale a una fase precedente alla mia via politica. Ci accomuna la sensibilità, convergiamo su molti punti. Ma le posizioni istituzionali sono diverse. In questo momento di scontro non è sufficiente limitarsi a prendere le distanze con belle parole. Stiamo rischiando una deriva sul piano dei diritti, con uomini che muoiono in mare».