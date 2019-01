Le cose da sapere sul voto per le Regionali in Basilicata

La vera linea di svolta era stata però tracciata il 6 luglio scorso, con l'arresto, poi trasformatosi in divieto di dimora, di Pittella, coinvolto nell'inchiesta sulla sanità lucana e sospeso, per effetto della Legge Severino, dal suo incarico. Pochi giorni fa il centrosinistra, con a capo il Pd, ha annunciato che il 10 febbraio si faranno le primarie di coalizione per la scelta del candidato governatore: potrebbe correre, da favorito, forse imbattibile, lo stesso Pittella. Ma l'Mdp del lucano Roberto Speranza ha già annunciato che se ci saranno le primarie non farà parte della coalizione di centrosinistra. In queste ore si sta comunque cercando di trovare un accordo, in attesa anche della decisione dell'ex presidente del Consiglio regionale, Piero Lacorazza che sembra in uscita dai Dem e che potrebbe correre da solo. Per il centrodestra, secondo gli accordi "romani", il candidato governatore dovrebbe sceglierlo Forza Italia (si fanno da settimane i nomi dell'ex generale della Guardia di Finanza Vito Bardi, dell'imprenditore Marco Saraceno e del chirurgo Nicola Mangialardi) ma non è possibile escludere sorprese dell'ultima ora, con la Lega che un anno fa ha eletto il suo primo parlamentare lucano, il senatore Pasquale Pepe, in costante crescita di consensi e pronta a esprimere un suo candidato (lo stesso Pepe?). Tra le difficoltà dei due contendenti storici e le incognite astensionismo - nel 2013 si recò alle urne solo il 47,6% dell'elettorato - e voto disgiunto - eliminato con l'approvazione della nuova legge elettorale - ne potrebbe quindi approfittare il Movimento cinque stelle, reduce dal successo delle Politiche 2018 (con 8 parlamentari sui 13 eletti in Basilicata) e già in piena campagna elettorale, con la scelta fatta nello scorso agosto, attraverso le Regionarie, del candidato Mattia. In questo momento, insomma, i pentastellati sono in fuga, davanti a tutti: al centrosinistra (che per la prima volta corre in Basilicata da sfavorito) e al centrodestra, il difficile compito di ridurre le distanze, e semmai cercare il sorpasso nello sprint finale verso il 24 marzo.