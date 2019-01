Chi è Elio Lannutti, il senatore M5s del post sui Savi di Sion

Ma Lannutti non è solo un Azzeccagarbugli. Vede dove stanno andando i media italiani, vede l'onda eterna dell'anti-Casta e sa come cavalcarla: prima dei girotondi, prima dei forconi, c'erano lui e i suoi adepti sotto Montecitorio, sotto Palazzo Koch, a manifestare e, non troppo saltuariamente, a chiedere manette. Tra i suoi vanti l'aver “ispirato” - dice - la tentata consegna di un tapiro ad Antonio Fazio, il presidente di Bankitalia di cui disse nel giorno delle dimissioni: «Festeggiamo la caduta del tiranno». Lo ha ricordato, in un pezzo del 2006 su La Stampa, Mattia Feltri. Erano gli anni in cui Lannutti iniziava la sua breve corsa a braccetto con Di Pietro: «Erano affratellati da un'ansia di giustizia dai tratti raggelanti», scriveva Feltri. L'ex magistrato, per altro, ha le sue ragioni a rivendicare di essere stato precursore del M5s. Ma se lo è stato, lo è stato anche con Lannutti.

DI PIETRO: «LANNUTTI? MI AVVALGO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE»

Quello che non si poteva sapere, 10 anni fa, era che la corsa del leader di Adusbef non si sarebbe più fermata. Anzi, avrebbe accelerato. È stato produttore a ciclo continuo di interpellanze parlamentari scritte per conto terzi prima (nel senso che un deputato scansafatiche in cerca di riflettori pronto a farsi latore dei suoi dettagliati report lo trovava sempre), poi candidato senza successo per i Verdi, quindi parlamentare recordman di presenze e proposte per l'Idv finito presto in rotta con Di Pietro («di lui non dico nulla, mi avvalgo della facoltà di non rispondere», ha detto l'ex magistrato a Lettera43.it).

CONOSCE GRILLO DAL 1994

Lannutti già nel 2015 era tra i 10 candidati alle Quirinarie dei cinque stelle, «l'ultima speranza di questo Paese», ha dichiarato a il Fatto in un'intervista del 2015. Anche qui: non è un innamoramento opportunistico dell'ultima ora, Lannutti partecipò al primo V-Day e conosce Beppe Grillo dal 1994, quando «facevamo la battaglia contro l'1-4-4 e la Sip fece di tutto per delegittimarci». Sembra preistoria, forse un po' lo è. Ma il suo vero capolavoro sono, dopo le interpellanze parlamentari per conto terzi, i processi per conto terzi. È lui l'ispiratore della raffica di inchieste della procura di Trani del pm Michele Ruggiero contro banche, agenzie di rating e compagnia bella. Quella sulle agenzie di rating - i giornali ne appresero l'esistenza da un comunicato di Adusbef - si è risolta con un nulla di fatto. Come tante altre. Ma quanti titoloni. Quanti interrogatori eccellenti! D'altronde negli ultimi anni, ha scritto Il Foglio, la procura di Trani ha indagato su: American Express, Mps, Bnl, Unicredit, Credem, Intesa SanPaolo, Banca d’Italia e Deutsche Bank e sono stati interrogati Romano Prodi, Mario Monti, il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, il presidente della Bce Mario Draghi e quello della Consob Giuseppe Vegas. Una manna per l'uomo che non ha mai nascosto la sua passione per processi e manette.

MOLTI LIBRI, MOLTI STRAFALCIONI

Tutto materiale che magari Lannutti utilizzerà per uno dei suoi prossimi libri, dopo Euro, la rapina del secolo (Editori Riuniti, 2003), Bankster (Editori Riuniti, 2010), La Banda D'Italia, (Chiarelettere, 2015), Morte dei Paschi (Paperfirst, 2017). Una produzione da stakanovista che in parte spiega - insieme con la spiccata tendenza a vedere malaffare ovunque - qualche imbarazzante scivolone. Come quando in Banda d'Italia ha accusato un dipendente di essere stato assunto da Via Nazionale senza averne i titoli in quanto nipote del capo dipartimento risorse umane ed ex capo dell'Ispettorato di vigilanza. Sarebbe stata una vergogna, ma invece era solamente un caso di omonimia. Piccoli incidenti, insomma. La rivoluzione d'altronde, si sa, non è un pranzo di gala.