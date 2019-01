Anche Salvini ha detto che la Francia sfrutta l'Africa

«Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi». Il vicepremier Matteo Salvini prosegue lo scontro con Parigi aperto dal Movimento 5 stelle, e che ha già portato a una crisi dipliomatica. In Libia, ha detto ancora Salvini, la Francia ha «interessi opposti a quelli italiani» e «non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione». Dunque «ha poco da arrabbiarsi, perché ha respinto migliaia di migranti, comprese donne e bambini, alla frontiera. Lezioni di umanità e generosità dal presidente Macron non ne prendo». Per il Partito democratico, tuttavia, si tratta di una strategia «per distrarre il Paese dai veri problemi che abbiamo». Secondo Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, il M5s si è «inventato una polemica con uno dei principali partner europei, con chi ci può aiutare a costruire un'Europa più forte», propugnando una tesi «piuttosto bizzarra e basata sul nulla». La ripresa delle partenze dei barconi dalla Libia «è il segno del fallimento della conferenza che lo stesso premier Conte ha organizzato sulla Libia. A livello internazionale è il fallimento della capacità di cooperare con altri Paesi per risolvere i problemi. Sarebbe opportuno che Di Maio lasciasse fare la politica estera al ministro degli Esteri».