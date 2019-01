I cinque stelle, ragazzi che sbagliano per inesperienza

LA DANNOSA IBRIDAZIONE TRA MOVIMENTO DI LOTTA E DI GOVERNO

Con buona pace dei reiterati richiami alla democrazia rappresentativa, paragonata ancora pochi giorni fa da Alessandro Di Battista alla obsoleta monarchia, sono i cittadini col voto e i corpi intermedi che sorvegliano sui rischi di deriva autoritaria. Nel giudizio di Bernabè il pericolo al momento non è contemplato, e molte affermazioni temerarie sono frutto di giovanile baldanza e inesperienza. Aggiungerei anche di approssimazione, che ne è una diretta conseguenza. I grillini insomma devono imparare in fretta a diventare classe dirigente, e non giova alla bisogna la persistente ibridazione tra movimento di lotta e di governo. Che finisce inevitabilmente per penalizzare il secondo, con le strampalate dichiarazioni e fughe in avanti cui quotidianamente assistiamo per esempio ogni volta che apre bocca Di Battista. Se vuoi polemizzare sulla Tav, giusto per citare uno dei suoi cavalli di battaglia, non puoi platealmente travisare le cifre. Se affermi che il Franco africano è la principale causa dei barconi carichi di migranti che attraversano (o tentano di attraversare) il Mediterraneo, i dati devono corroborare la tua tesi non smentirla. Nel caso in questione, bastava consultare i numeri del Viminale per constatare che soltanto una ridottissima parte di quei disperati viene dai Paesi francofoni che ne adottano la valuta.