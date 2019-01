Lino Banfi e la politica

«Il CAV? LO VOTERÒ SEMPRE ANCHE SE AMMAZZA 122 PERSONE»

Già l'amicizia. Come quella che lo ha legato per decenni a Silvio Berlusconi che ha sempre difeso, anche nel momento della "caduta". In una intervista a Panorama del 31 gennaio 2011 Banfi parlò di «campagna di diffamazione» contro il Cav: «Non mi sembra possibile tutto questo sfoggio di costumi e vestitini nel giro di una serata. Non ne avrebbero il tempo. E poi, saranno giochi, stupidate per stare insieme. Conosco bene Berlusconi, il cui altruismo e la cui bontà non hanno fine. E conosco casa sua. Un garbo e un’ospitalità degna di una famiglia perbene». L'indignazione degli italiani, insomma, era solo frutto di ipocrita perbenismo. Due anni dopo, era il marzo 2013, dai microfoni di Un giorno da pecora su RadioDue Banfi recitò una professione di fedeltà nei confronti del coetaneo: «Berlusconi? Io gli vorrò sempre bene e lo voterò sempre, anche se un giorno ammazza 122 persone».

TRA MATTEO RENZI E I 5 STELLE

In quel caso, però, alla domanda se avrebbe votato Matteo Renzi, nonno Libero rispose: «Forse sì, io voto l’uomo e non il partito. È simpatico». Convinzioni più o menoiribadite il 28 settembre 2017: Berlusconi, disse Banfi a Circo Massimo su Radio Capital, è «abbastanza intelligente da capire che non può più stare al vertice», invocando un ricambio generazionale. Renzi, «bisogna dire che è un affabulatore simpatico, un giovane...», commentò il comico, «non l'ho mai visto leggere, quando parla va sempre a soggetto». Una mezza promozione, insomma. In quell'occasione ne ebbe anche per i cinque stelle: «Inizialmente mi facevano piacere per il fatto che c'è il 5, e io sono il maestro del 5-5-5», aveva scherzato Oronzo Canà. «Quando feci 80 anni venne la Raggi, era appena stata eletta: mi meravigliai, fu molto carina con me, mi disse che era un tributo dovuto, mi promise che mi avrebbe dato la chiave della città come ad Alberto Sordi ma non me l'hanno più data... ora si sono persi, si sono tutti incazzèti».