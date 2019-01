Chi è Mimmo Parisi, l'uomo chiave dei centri per l'impiego

«ACCETTATO L'INCARICO PERCHÈ CREDO NEI MIRACOLI»

«Vengo da una famiglia poverissima», ha detto in audizione alla Commissione Lavoro, «figlio di una ragazza madre, cresciuto in un orfanotrofio, andato a scuola a 12 anni e partito dall'Italia con una valigia e con 100 dollari. L'idea del navigator non è nata da una fantasia accademica ma da una esperienza personale. Dopo i cinque anni molto dipende dagli incontri che si fanno nella vita», ha aggiunto, «ho accettato questo incarico perché credo ai miracoli».

«I CENTRI PER L'IMPIEGO? IL 60% DEL LAVORO PU ESSERE ROBOTIZZATO»

Il reddito non è un beneficio incondizionato, ha spiegato, ma solo uno strumento necessario per consentire di entrare in un percorso di occupabilità. Ha sottolineato l'importanza dei "big data", dello scambio delle informazioni e della velocità con la quale le informazioni si rendono disponibili. Secondo Parisi oltre il 60% del lavoro dei centri per l'impiego «può essere robotizzato» facendo sì che l'incontro tra domanda e offerta sia sempre di più raggiunto con sistemi digitali.

I DUBBI SUL "MODELLO MISSISSIPPI"

E alle puntualizzazioni dei deputati dell'opposizione che facevano notare come l'Italia sia molto diversa per dimensioni dal Mississippi (solo tre milioni di abitanti, praticamente un ventesimo rispetto al nostro Paese) per applicare lo stesso metodo Parisi ha affermato di avere «un ruolo fondamentale negli Stati Uniti per quanto riguarda le politiche attive del lavoro». «Ho una reputazione», ha affermato, «sono stato considerato da Trump come possibile sottosegretario al Lavoro, non arrivo senza esperienza, capisco i numeri, capisco le differenze». «Non sarà facile, me ne rendo conto», ha detto ancora, ma ci sono «due tipi di persone: i vincenti dicono «è difficile ma si può fare», i perdenti, «si può fare ma è difficile».