Che cosa sono i Protocolli dei Savi di Sion

UN FALSO STORICO MIX DI OPERE DI SATIRA E ROMANZI

Il falso è stato redatto a partire dal plagio di un libello di Maurice Joly scritto nel 1864 dal titolo Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu (Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu). L'autore satirico francese criticava la politica dell'imperatore Napoleone III. A sua volta Joly si era ispirato a un romanzo di di Eugène Sue, I misteri del popolo, in cui si raccontava di un complotto, ma i cospiratori in quel caso erano i gesuiti. Joly stampò il libro in Belgio introducendolo clandestinamente in Francia, ma fu arrestato dalla polizia segreta e condannato a 15 mesi di carcere. Alcuni dialoghi di Joly vennero ripresi nel 1868 dall'antisemita tedesco Hermann Goedsche in un'opera intitolata Biarritz. In un capitolo racconta di una riunione segreta di rabbini. Il mito della cospirazione ebraica contro l'Occidente cristiano viene poi ripreso in altre opere russe.

LA PRIMA STESURA DEI PROTOCOLLI DEI SAVI DI SION

La prima stesura degli Anziani di Sion fu a opera di Sergej Aleksandrovič Nilus, scrittore russo esperto di religione al punto da definirsi un mistico, tra il 1901 e il 1903. In un primo momento l'opera ebbe una diffusione limitata alla Russia, poi con un nuovo editore arrivò nel resto d'Europa. Vent'anni dopo, il falso venne smascherato da una serie di articoli pubblicati dal Times. Venne dimostrato come l'intero contenuto fosse il risultato di plagio di diverse opere sia di satira - il caso di Joly, sia di romanzi, da Sue al Giuseppe Balsamo di Dumas padre.

LA CITAZIONE DELL'OPERA NEL MEIN KAMPF DI HITLER

Il "debunking" non impedì però all'opera di essere utilizzata da Adolf Hitler nel Mein Kampf per giustificare lo sterminio degli ebrei. «Fino a che punto l'intera esistenza di questo popolo sia fondata sulla menzogna continua è incomparabilmente mostrato dai Protocolli dei Savi di Sion così infinitamente odiati dagli ebrei», scriveva Hitler nel suo folle manifesto. «Sono basati su un falso, come grida e lamenta il Frankfurter Zeitung ogni settimana: la miglior prova che essi siano autentici».

JULIUS EVOLA E LA VERSIONE ITALIANA

In Italia i Protocolli vennero pubblicati già nel 1921. Ripresi nella rivista La difesa della Razza, la loro "fortuna" toccò l'apice con una edizione nel 1937 con un saggio introduttivo di Julius Evola. Evola, pur sostenendo che si trattava di un falso storico, ribadiva come le teorie presentate si stessero realizzando. I Protocolli sono regolarmente utilizzati per corroborare le teorie anti-semite in ogni parte del mondo, un po' come il Piano Kalergi riguardante la presunta sostituzione etnica e cavalcato recentemente da Diego Fusaro. E l'ultimo a rispolverarli sui social è stato il pentastellato Lannutti.