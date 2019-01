Il M5s ha presentato a Roma il Reddito di cittadinanza e quota 100

Di Maio ha detto che nel 2019, con la riforma della legge Fornero, «manderemo in pensione 620 mila persone» e dunque «libereremo posti di lavoro». Mentre con il reddito di cittadinanza «se mai ci sarà la recessione noi metteremo in sicurezza le fasce più deboli, non faremo come gli altri». Il vicepremier ha quindi chiesto agli eletti del M5s di «spiegare agli italiani come accedere agli strumenti varati», anziché «andare in giro a dire cosa abbiamo fatto».