L'attacco del ministro Savona contro le stime di Bankitalia

IL TEMA DEGLI INVESTIMENTI DEVE TORNARE AL CENTRO

Intervenendo a un convegno sulle infrastrutture energetiche organizzato da Confindustria Energia, Savona è tornato sullo «scandalo» delle stime della Banca d'Italia e ha sottolineato che «il futuro ce lo dobbiamo costruire noi», quindi occorre «fare investimenti, che non sono un mio pallino, ma la variabile strategica del Paese«. Infatti, ha aggiunto, la previsione di crescita dello 0,6% è uno scenario «in cui non si fanno investimenti», mentre aumentandoli «dell'1% cresceremmo almeno dell'1% in dodici mesi». A questo proposito, Savona si è augurato che il tema degli investimenti sia centrale «nelle prossime elezioni europee, nella composizione della futura commissione Ue e nella nomina al vertice della Bce».

SAVONA: «È IL CASO DI AGGIORNARE I MODELLI ECONOMETRICI»

Savona ha anche esteso le sue critiche ai sistemi di rilevazione dei parametri economici, come la crescita del Pil: «Esistono strumenti nuovi che possono darci previsioni migliori rispetto agli attuali modelli econometrici», ha aggiunto. Per il ministro, infatti, «le previsioni econometriche appaiono come qualcosa che incombe nel Paese come un bicchiere mezzo vuoto».