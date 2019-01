Al Congresso di Bari la Cgil va alla conta tra Landini e Colla

MOVIMENTISTI CONTRO ISTITUZIONALI, MA IL NODO È LA STRATEGIA POLITICA

La vulgata dice che è una partita tra "movimentisti" per Landini contro "istituzionali" con Colla. Ma è molto più complesso di così se si pensa che, a indicare Landini, è la segreteria uscente, con Camusso in prima fila. Il modo più corretto per guardare a quello che sta succedendo è puntare gli occhi sulla politica: disgregata la sinistra, di fronte a un governo che è incapace di pensare i corpi intermedi come interlocutori accreditati, la Cgil è in cerca di una voce che sappia farsi ascoltare. Per alcuni questa voce è quella di Landini, perché segna un cambio di marcia rispetto al passato e ha un dialogo aperto con il mondo dei movimenti fuori dal sindacato. Per altri è quella di Colla, considerato per certi versi meno "avventuriero", più esperto nel confronto con il governo (è il "papà" di industria 4.0, per la parte sindacale), e più capace di allacciare un rapporto con Cisl e Uil, considerato imprescindibile per ottenere più peso specifico. E poi c'è un problema di equilibri interni: oggi il sindacato ha cinque milioni e mezzo di iscritti, 2,5 sono pensionati. «Ma non era mai successo che i pensionati fossero determinanti nella scelta di un segretario. Oggi può essere così con Colla e sarebbe un problema», attacca Bruno Manganaro, della Fiom Cgil di Genova.

MICELI: «LANDINI NON HA SPIEGATO IL SUO RAPPORTO CON LA CGIL»

«Colla ha una solida esperienza confederale alle spalle, ha diretto il sindacato a tutti i livelli, credo che abbia uno sguardo più lungo e più largo. Maurizio Landini è un quadro che viene da un'esperienza di categoria (i metalmeccanici, ndr.), importante, solida, ma è pur sempre parziale. Non è un problema tra movimentisti e riformisti, sono etichette che esemplificano», racconta a Lettera43 Emilio Miceli, segretario della Filctem Cgil, tra i sostenitori di Colla. Il fatto è che Landini è visto ancora da alcuni come un corpo estraneo dentro la confederazione, che in passato ha criticato molto duramente. «Ma non è un problema che sia stato critico in passato, quanto che non abbia reso evidenti nel tempo i cambiamenti che lo hanno portato a ricoprire un ruolo e una funzione più generale dentro la Cgil. Quello che mi è mancato, ed è mancato a tanti, è il percorso attraverso cui Landini ha chiuso una fase di aspra contrappposizione. Non è stato spiegato da lui e nemmeno da Susanna Camusso». Il paradosso, in fondo, è proprio questo: la segreteria della Cgil uscente ha scelto, come suo alfiere, un uomo che un certo tipo di sindacato ha sempre detto di volerlo cambiare. Cambiare per non morire o eutanasia dei vecchi gruppi dirigenti? Questa è la domanda che serpeggia.