Cos'ha detto il premier Conte a Davos su Francia, Bce e migranti

CONTE: «LA FRANCIA DIA IL SEGGIO ONU ALL'UE»

«Se la Francia vuole mettere a disposizione il proprio seggio nel Consiglio di sicurezza dell'ONU parliamone e facciamolo nel contesto europeo», ha spiegato il premier, «se davvero vogliamo dare importanza a tale contesto». Il riferimento di Conte alla possibilità che Parigi possa condividere il suo seggio con Berlino. «Il nostro obiettivo», ha spiegato ancora il capo del governo, «non può essere quello di dare un seggio permanente in più a un singolo Parse europeo».

L'AFFONDO SULLA QUESTIONE FINCANTIERE-STX

Ma la querelle con la Francia è andata oltre. In particolare il premier ha citato il caso di Fincantieri per denunciare una certa ambiguità da parte del governo francese: «È paradossale che proprio mentre si crea un campione europeo della cantieristica per competere più efficacemente sui mercati mondiali come il gruppo Fincantieri-Stx, da parte della Francia si coinvolga la Commissione europea in modo così ambiguo. La logica di questo atteggiamento appare davvero poco comprensibile», ha accusato.

«SUI MIGRANTI PRONTI A FARE DA SOLI»

Conte, in concomitanza con il possibile strappo di Berlino sulla missione Sophia nel Mediterraneo, è tornato anche sulla gestione dei flussi migratori: «Noi ci stiamo battendo da mesi, nessuno vuole realmente pervenire a sforzi comuni per un Meccanismo realmente europeo», ha attaccato, «a quel punto ognuno persegue interessi nazionali, noi in Italia stiamo facendo da soli e la nostra politica, come vedete con gli sbarchi, sta raggiungendo dei risultati».

«LA CRESCITA DEL PIL ITALIANO PUÒ ARRIVARE AL 1,5%»

Sempre da Davos il premier è intervenuto sulla questione dell'economia italiana nel corso di un'intervista a Bloomberg Tv. In particolare il premier ha detto che la crescita dell'Italia potrebbe arrivare fino all'1,5% quest'anno. Il presidente del Consiglio ha anche sottolineato che non ci sarà nessuna correzione alla manovra e che il rallentamento della crescita è parte di una tendenza a livello mondiale. Poco prima dell'intervista il premier aveva anche attaccato la Bce accusandola di non avere un «potere valutario adeguato». «È chiaro», ha aggiunto, «che nel sistema attuale la Vigilanza bancaria è insoddisfacente».