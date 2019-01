Lino Banfi, il fallimento delle élite e la retorica grillina

IL FALLIMENTO DELLE ÉLITE E LA RETORICA GRILLINA

In tutto questo, le élite, soprattutto quelle di sinistra, passando per i tecnici del goveno Monti che hanno governato l'Italia negli ultimi 10 anni, non hanno dimostrato una grande capacità di gestire l'economia del Paese dall'alto della loro esperienza accademica. Anzi, hanno fallito, uno dopo l'altro, lasciando spazio alla retorica grillina del «tutti possono fare politica», e «tanto peggio di così non potranno mai fare». E da questo punto di vista non si può nemmeno dare ai 5 stelle torto. Quello che però sta spaventando molti (che hanno studiato) è l'invidia con la quale gli ultimi della classe ora stanno agendo per pareggiare i conti con coloro che li hanno sempre scherniti. Ed è proprio qui che si nasconde un grosso errore da parte di tutto il sistema orientato a sinistra: aver deriso per anni gli ultimi della classe, come i Di Maio, per esempio. Soprattutto perché gli ultimi della classe oggi sono la maggioranza, e grazie ai social e ai partiti neo populisti hanno acquisito coscienza di esserlo. Adesso si stanno vendicando. Come? Nominando, per esempio, Lino Banfi all'Unesco. E l'82enne, come prima dichiarazione, prende di mira i plurilaureati.

NON SI TRATTA DI RIVINCITE PERSONALI, MA DEL FUTURO DEL PAESE

È il risultato dell'incapacità degli intellettuali di far ragionare le persone meno istruite. È il fallimento di un sistema che ha promesso prosperità a coloro che un titolo di studio se lo sono guadagnato e ora non sanno come fare ad arrivare alla fine del mese. È il fallimento di chi ha governato fino a ieri, che nella sua incapacità e in parte malafede, permette oggi a quelli come Castelli dall'alto della sua ignoranza di poter mentire sullo spread di fronte a un ex ministro dell'Economia. È la vittoria di chi si voleva vendicare per le inutili e continue derisioni per il solo fatto di svolgere un lavoro umile. È la vittoria di chi pensava di essere escluso dal successo per il solo fatto di non aver studiato. E noi che abbiamo studiato abbiamo ragione a essere preoccupati. Perché se è vero che gli intellettuali plurilaureati hanno ottenuto pessimi risultati, i cittadini comuni che oggi sono al governo potranno fare anche peggio, ma con la leggerezza di chi non ha mai avuto nulla da perdere. Solo che questa volta di mezzo non ci sono solo rivincite personali, c'è il Paese.