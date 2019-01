Perché Mattarella ha stoppato le nomine di Lega e M5s

Spiegano dalla Lega: «Ogni giorno che passa in attesa delle Europee crea nuove fratture nella maggioranza. Fratture che si ripercuotono anche sulle nomine e che difficilmente rientreranno prima delle elezioni. E poi al di là dei dubbi, legittimi o meno, sul nome di Minenna, il Quirinale bloccando quella designazione ci ha mandato un doppio segnale: sui dossier principali ci vuole maggiore coinvolgimento del Colle e mai come in questa fase nella quale l'Italia è nel mirino dell'Ue e dei mercati vanno scelte personalità di alto lignaggio. E quanto più autorevoli e terze. Che però rischiano di limitare il potere d'interdizione nostro e dei cinque stelle». Il messaggio l'ha ben compreso Salvini, che non a caso ha pubblicamente appoggiato Minenna facendo intendere che non è la Lega - in un primo tempo si era parlato dei dubbi di Giancarlo Giorgetti sull'ex assessore di Roma - a bloccare questa nomina.

CONSOB: IL DOPO NAVA SCELTO NELLO STAFF DEL PREMIER?

Soprattutto, dietro le quinte, Di Maio e Salvini avrebbero chiesto a Conte di fare pressioni sul Quirinale per accelerare non soltanto le nomine dove è necessario un decreto presidenziale (come quella di Consob), ma il premier sembra molto cauto su questo fronte. Qualcosa però deve muoversi. Consob va avanti con la reggenza della commissaria anziana Anna Genovese, ma per quella poltrona è in pole position Magda Bianco, responsabile del servizio per la tutela del consumatore e l’antiriciclaggio della Banca d’Italia, gradita al Quirinale. Ma un sostituto di Nava potrebbe essere scelto nello staff di Conte.

INPS: IN CRESCITA LE QUOTAZIONI DI CALDERONE

Più urgente risolvere la successione in Inps e Inail. Soprattutto sul primo ente previdenziale, dove il 15 febbraio scade Tito Boeri. Il decretone su reddito e quota 100 ha reintrodotto in via Ciro il Grande il consiglio d'amministrazione, ma prevede anche in una fase di transizione - che guarda caso coincide con l'avvio del reddito di cittadinanza - un commissario, che poi diventerà presidente. In teoria questo posto doveva andare alla Lega, che prima voleva Alberto Brambilla, poi ha optato per Enzo De Fusco, quindi è alla ricerca di un tecnico che qualcuno ha indicato in Mauro Nori. Ma nelle ultime ore sono cresciute le quotazioni di Marina Calderone, sponsorizzata da Conte e di fatto molto vicina al Carroccio. In questo caos i pentastellati - che hanno già occupato l'Anpal con Mimmo Parisi e hanno opzionato l'Inail - hanno messo in campo il padre del nuovo sussidio, Pasquale Tridico. C'è incertezza anche sul futuro delle principali authority come Antitrust e Agcom, che dovevano andare rispettivamente a Lega e grillini. Tanto che, visto il clima, Cdp e il Mef non ci hanno pensato un secondo a confermare Paolo Gallo a Italgas e Marco Alverà a Snam Rete Gas.