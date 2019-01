Ristora ritira la pubblicità da Libero

Ristora ha deciso di ritirare la pubblicità da Libero. L'azienda di bevande solubili, che fa capo a Prontofoods, ha chiesto al giornale diretto da Pietro Senaldi (direttore responsabile) e Vittorio Feltri (direttore editoriale) di non comparire più in prima pagina dopo che il quotidiano ha pubblicato il 23 gennaio un titolo in cui accosta il calo del Pil alla crescita del numero di persone che si dichiarano gay. «Abbiamo ricevuto una valanga di critiche ma anche di insulti - spiega un portavoce aziendale - ed è la terza o quarta volta che succede per un titolo di Libero. Ci hanno detto che siamo conniventi, ma noi pianifichiamo e compriamo la pubblicità con programmi trimestrali e non possiamo certo conoscere i titoli in anticipo». Tra chi aveva chiesto un segnale da parte di Ristora, c'era anche l'europarlamentare del Pd Daniele Viotti.