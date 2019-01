Salvini vuole cambiare le regole della missione Sophia

COM'È NATA LA MISSIONE SOPHIA

L'idea che la missione Sophia sia frutto di uno scambio politico con l'Unione europea chiesto e ottenuto dal governo Renzi (migranti accolti in Italia in cambio di flessibilità sui conti pubblici) nasce dallo spezzone di un'intervista fatta all'ex ministra degli Esteri Emma Bonino, mandata in onda da Radio Radicale. Bonino disse che tra il 2014 e il 2016 il governo italiano aveva negoziato un accordo secondo il quale il coordinamento delle operazioni di salvataggio in mare dovesse andare in capo alla Guardia costiera italiana, e gli sbarchi dovessero quindi avvenire «tutti quanti in Italia». L'accordo «lo abbiamo fatto noi, violando, peraltro, Dublino». Prima del 2014 - precisamente dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014 - nel Mediterraneo era attiva l’operazione Mare Nostrum, missione di salvataggio in mare dei migranti condotta dall’Aeronautica Militare e dalla Marina italiane. L'operazione fu lanciata dal governo Letta, con Bonino ministra degli Esteri. Poi, quando il governo italiano decise di porre fine a Mare Nostrum, partì la missione Triton guidata da Frontex, che aveva come mandato principale il pattugliamento del Mediterraneo e non il salvataggio in mare dei migranti. E fu dopo la chiusura di Mare Nostrum che nel Mediterraneo Centrale iniziarono ad operare le navi delle Ong.