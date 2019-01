Il ministro Costa difende a tutti i costi il no alle trivelle

«Sono per il no alle trivelle, che passano per le valutazioni di impatto ambientale e io non sono disposto a firmarle. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei carabinieri, lo dico con franchezza». Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, intervenendo a Pescara a sostegno del candidato M5s alla presidenza della Regione Abruzzo Sara Marcozzi, non ha usato mezzi termini. E ha ribadito le sue posizioni anche per quanto riguarda gli inceneritori: «Sono fermamente contrario, volerli costruire è ideologia e non è economico. L'economia verde è più conveniente, l'ho detto anche a Confindustria e sono rimasti tutti zitti. Non è ideologia essere contro i termovalorizzatori, ma l'esatto contrario».