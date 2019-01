Per il sondaggio Swg il governo delude il 61% degli italiani

IL PD E LA PARTITA DEL CONGRESSO

Ma i dem hanno anche un altro tavolo aperto: quello del Congresso. Secondo la rilevazione Swg il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è in testa anche all'esterno del partito con un 43% dei consensi contro il 34% di Maurizio Martina e il 25% di Roberto Giachetti.

IL VOTO DEI TESSERATI DEM

Il voto dei tesserati nei circoli - aggiornati al 22 gennaio - che deciderà quali candidati parteciperanno alle primarie aperte agli elettori in programma il 3 marzo, al momento conferma la tendenza. Secondo i dati pubblicati in esclusiva da Lettera43.it, il governatore della Regione Lazio viaggia poco sotto la soglia del 50% (49,9%), facendo il pieno di voti in Sicilia (90,7%, ma con soli tre circoli che hanno votato finora), in Molise (79,7%, 16 circoli) e Calabria (68,8%, 62 circoli). Gli aggiornamenti dal Mezzogiorno potrebbero però anche sovvertire le gerarchie regionali e riscrivere in parte le percentuali nazionali. Martina, ex ministro delle Politiche agricole e già segretario reggente del Pd dopo Matteo Renzi si attesta al 31,5% e va forte al Nord, dove per esempio ha ottenuto il 43,6% in Liguria e il 33,8% in Lombardia. Stando a questi dati, nemmeno sommando i suoi voti con quello del terzo classificato, l'ex vice presidente della Camera ed ex candidato sindaco a Roma Roberto Giachetti (fermo al 14,1% in ticket con Anna Ascani), la percentuale supererebbe quella di Zingaretti (45,6% la somma tra il secondo e il terzo e 49,9% il primo).