Perché l'accordo sulla lista unica in Cgil è a rischio

L'ACCORDO: 40% DEL DIRETTIVO IN MANO AI COLLIANI

Solo mercoledì Colla aveva annunciato così il suo passo indietro a favore dell'ex leader Fiom. «La mia storia non è mai stata una storia di rotture. Abbiamo trovato la soluzione per tenere unita la Cgil. Ho tolto la disponibilità a fare il segretario generale, abbiamo fatto un accordo. Ho voluto fare di tutto per non rompere la Cgil, al voto andrà un unico segretario, che sarà il segretario di tutti». Stando all'accordo - che ora sarebbe in bilico - a Colla sarebbe andato il 40% del direttivo, tre posti in segreteria, compreso quello da vice. Non solo: in segreteria era prevista l'entrata di un nome pesante come quello del capo dei chimici, Emilio Miceli, insieme a Roberto Ghiselli. Gli altri segretari confederali dovevano essere pescati tra quelli uscenti ma i più maliziosi fhanno fatto notare che non era facile selezionare i nomi giusti visto che l'area Landini, in realtà, è l'area Landini-Camusso, e c'è da fare spazio a sensibilità anche molto diverse. Tra gli uscenti erano dati Franco Martini per limiti di età e Susanna Camusso che però ora torna in gioco. Al posto di Camusso si erano fatti i nomi di Gianna Fracassi e di Tania Scacchetti.