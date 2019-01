La commissione elettorale della Cgil presenta la lista unitaria

Il J'ACCUSE DI CAMUSSO: «SI VUOLE BOICOTTARE L'UNITÀ»

Le voci di un possile passo indietro di Colla dopo l'accordo raggiunto con l'area Landini-Camusso sono dunque rientrate. Giovedì mattina, diverse fonti dell'area vicina all'ex numero uno della Cgil Emilia-Romagna avevano fatto intendere che lo stallo sull'intesa fosse legato alla permanenza nel board della segretaria uscente. Una questione, evidenziavano le stesse fonti, che non era stata discussa nei termini dell'accordo raggiunto e su cui, a differenza di Landini, non vi sarebbe stato l'ok di Vincenzo Colla. La leader uscente aveva subito gettato acqua sul fuoco. «Non mi risulta. Abbiamo fatto un buon lavoro, costruendo una soluzione che ci permetta di uscire nelle prossime ore con il segretario generale e il gruppo dirigente», aveva commentato Susanna Camusso a Radio popolare. «Trovo davvero grave che ci sia chi dietro l'anonimato, non avendo neanche il coraggio delle proprie azioni, cerchi di boicottare la soluzione unitaria che ha trovato la Cgil», aveva proseguito. «Non c'è una situazione di questo tipo, ma c'è qualcuno che sta cercando di crearla. Trovo molto grave che in un'organizzazione che ha fatto una discussione aperta si usi la logica delle gole profonde».