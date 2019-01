Il reddito di cittadinanza andrà anche a 241 mila nuclei stranieri

Già Matteo Salvini aveva rifiutato di esibire il foglio con il reddito di cittadinanza durante la conferenza stampa di presentazione del decretone, figurarsi ora quando scoprirà che 1,5 miliardi della misura bandiera del Movimento 5 stelle andranno a stranieri. Nella relazione tecnica del decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100 è emerso infatti che la platea delle famiglie beneficiarie sarà di 1 milione e 248 mila nuclei e tra questi 241 mila dovrebbero essere di soli stranieri. Sono il 19,3% del totale, e per loro è prevista una spesa di 1.486 milioni di euro su un totale di 7.493 milioni (il 19,8%) per "l'anno base". L'ultima stima indicava 164 mila nuclei di stranieri. Fuori dai criteri di residenza e permesso restano comunque 87 mila famiglie immigrate. La legge prevede che Il reddito possa essere chiesto anche dai cittadini non italiani purché residenti nel nostro Paese da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

CON "QUOTA 100" PREVISTE 290 MILA USCITE IN PIÙ

La relazione tecnica parla anche di pensioni: con quota 100 e il blocco dell'età per la pensione anticipata nel 2019 lasceranno il lavoro 290 mila persone in più. Nel dettaglio si prevede l'uscita di 102 mila dipendenti privati e di 100 mila lavoratori pubblici in più. Quota 100 e le altre misure, compreso il cumulo di più gestioni, consentiranno anche il pensionamento anticipato di 88 mila lavoratori autonomi.