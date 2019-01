Perché la Russia ha interesse in una hard Brexit

Un'uscita del Regno Unito dall’Unione europea senza alcun accordo con Bruxelles sarebbe vista con compiacimento dalla Russia, perché una Brexit del genere sarebbe dirompente tanto per la stabilità e lo status internazionale di Londra quanto per l’integrazione europea. Non che si speri in vantaggi geopolitici immediati. Di immediato ci sarebbero solo le ripercussioni finanziarie, probabilmente negative anche per Mosca. Ma nel medio termine la politica estera di Vladimir Putin, che punta a creare un’arena internazionale multipolare superando la «mentalità dei blocchi» e privilegiando i rapporti bilaterali ad hoc, ne uscirebbe rafforzata - si ritiene negli ambienti diplomatici e tra gli esperti più vicini al Cremlino.

COL CASO SKRIPAL RAPPORTI RUSSO-BRITANNICI AI MINIMI

Timofey Bordachev, direttore del Centro per gli studi europei e internazionali (Cceis) della Scuola superiore di economia di Mosca, dice a Lettera43.it : «La Russia non è certo incentivata ad augurare pace e prosperità al Regno Unito». I rapporti russo-britannici hanno toccato il punto più basso sugli sviluppi del caso Skripal, e non si sono mai ripresi. «D’altra parte, turbolenze gravi penalizzerebbero anche gli investimenti russi, e non sono augurabili», aggiunge Bordachev. Per quanto riguarda le conseguenze politiche «la Russia ha molto chiaro che una Brexit “no deal” non comporterebbe per Londra la perdita della solidarietà e del supporto dei Paesi Ue sulle questioni essenziali».