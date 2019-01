L'Iran sta preparando una nuova Shoah

Questo Iran, è la nazione che ha investito 10 miliardi negli ultimi anni per avvicinare la sua frontiera a quella di Israele, per impiantarsi con i suoi missili e il suo esercito di pasdaran in Siria con la chiara, netta, antica visione strategica lanciata dall’ayatollah Khomeini: «Eliminare l’Entità sionista dalla faccia della terra». L’odio per Israele del regime di Teheran non ha nulla a che fare con questioni di territorio, di nazionalismo, di politica di potenza regionale. È un odio teologico, ispirato al Corano e alla teologia islamica nella interpretazione khomeinista. È tutto chiaro, tutto detto, come a suo tempo il Mein Kampf.