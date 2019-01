Un errore sulle coperture ha bloccato il ddl sulla legittima difesa

L''impresa' che non era riuscita agli 81 emendamenti dell'opposizione, tutti bocciati a metà gennaio, riesce alla commissione Bilancio della Camera che, con i suoi rilievi, ha rallentato la marcia del ddl sulla legittima difesa. Un errore nelle coperture finanziarie - una svista, ha minimizzato la maggioranza - che comporta una 'correzione' e quindi una modifica. Tanto è bastato per riportare alla casella del Senato il testo del provvedimento totem per la Lega di Matteo Salvini che sperava nell'ok finale a febbraio. Invece, dopo la discussione alla Camera, prevista tra una decina di giorni, al ddl toccherà un terzo passaggio a Palazzo Madama dove era stato approvato il 24 ottobre scorso.

TEMPI PIÙ LUNGHI PER UNA LEGGE CHE PAREVA BLINDATA

Si allungano i tempi per una legge che a Montecitorio sembrava blindata. Merito in primis dell'assenza di emendamenti da parte del Movimento 5 stelle (e ovviamente del Carroccio) nella commissione Giustizia. In più, gli 81 presentati da Pd, Forza Italia, gruppo Misto e Fratelli d'Italia erano stati respinti in un pomeriggio. Per licenziare il ddl mancava il parere della commissione Bilancio e lì è arrivato lo stop. Nel provvedimento sono state inserite le coperture finanziarie anche del bilancio 2018 (oltre quelle per il 2019 e 2020) ma sono inutili, perché l'esame della legittima difesa è partito alla Camera a inizio 2019.

EMENDAMENTO PER RIMEDIARE ALL'ERRORE

«Se c'è un iter va rispettato, è stato fatto un errore può capitare», ha tagliato corto la leghista Maura Tomasi della Bilancio (presieduta dal 'collega' Claudio Borghi). Per rimediare, all'ora di pranzo i relatori di Lega e Fi hanno presentato un emendamento che è stato approvato (contrari Pd e LeU), chiudendo così la partita in commissione Giustizia. «Niente di grave, si tratterà di aspettare una o due settimane in più», ha sminuito Riccardo Marchetti della Lega. E ha smentito l'idea che ci sia stata una 'manina' per boicottare una delle leggi più salviniane, magari da parte dell'alleato. «No, credo sia solo una svista, forse perché si è andati veloci quando si discuteva il bilancio..». In sintonia, la presidente della commissione Giustizia, la grillina Giulia Sarti che ha assicurato lealtà e zero emendamenti. «È nel contratto di governo e, come alleati, terremo fede a quel contratto», ha ricordato pur avanzando dubbi sull'opportunità della riforma. «Non serve più di tanto, ma è importante comunicarla bene all'esterno». Resta in piedi l'opposizione di Pd e Forza Italia, ma in modo opposto. I dem ripresenteranno emendamenti soppressivi. Il partito di Berlusconi, che spinge per una normativa più stringente, spera di rimettere in discussione il testo, specie sull'annullamento dell'indennizzo per l'aggressore e l'inversione dell'onere della prova.