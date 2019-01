Gasparri su Salvini e l'autorizzazione a procedere per la Diciotti

DOMANDA. Presidente Gasparri, adesso tocca a lei.

RISPOSTA. Guardi, io sono il presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato. Probabilmente sarò il relatore del caso, quindi...

Quindi?

Quindi non faccio come certi magistrati che rilasciano interviste quando c'è un procedimento da seguire. Non ho molto da dire, se non che seguiremo la procedura prevista dalla legge e della Costituzione.

All'insegna del garantismo, quindi?

(Silenzio) All'insegna delle norme. Io assolvo una funzione, ci sono arrivate le carte, abbiamo già riunito l'Ufficio di presidenza e nei prossimi giorni riuniremo la Giunta. Seguiremo le procedure e poi faremo le valutazioni del caso, quando saremo arrivati al punto opportuno.

Lei quindi assicura che il caso sarà seguito nella maniera più obiettiva possibile.

Secondo lei come dovrebbe essere seguito, mi scusi, in maniera arbitraria? Sarà seguito secondo i fatti e secondo le norme!

Sicuramente ci saranno polemiche nei prossimi giorni...

Ma che ne so io, io faccio il presidente della Giunta e devo presiedere i lavori che valuteranno il caso. Poi, quando ci dovremo pronunciare nel merito, ognuno si pronuncerà, me compreso. Ripeto: mica faccio come certi procuratori della Repubblica, che rilasciano interviste parlando dei loro imputati. Li aborro, quindi non li imito.

Certo è curioso che il Tribunale dei ministri di Palermo abbia fatto determinate valutazioni e quello di Catania ne abbia fatte altre, non crede?

Il Tribunale dei ministri di Palermo non ha archiviato. Ha trasmesso il caso a quello di Catania per competenza territoriale.

Sì, ma il Tribunale dei ministri di Palermo ha detto anche che, quando la Diciotti non aveva ancora fatto rotta sul porto di Catania, «nessun reato fu commesso»...

Lei sta entrando nel merito. Lo chieda a loro, io che c'entro? Lo chieda al Tribunale dei ministri il motivo. Noi faremo quello che la legge ci dice che dobbiamo fare, con rapidità e correttezza esemplari.