Sulla Tav la Lega e il M5s litigano di nuovo

Si riapre il fronte dell'alta velocità Torino-Lione che vede contrapposti i due partiti di governo, La Lega che vuole andare avanti e il M5s che frena. Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha annunciato durante la trasmissione televisiva "Povera Patria" in onda su Rai2 che nei prossimi giorni si recherà a Chiomonte, «dove le forze dell'ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze», per poi aggiungere che «la Tav va assolutamente fatta, anche perchè costa più non farla che farla. Sto ancora aspettando questa benedetta analisi costi-benefici di cui non ho ancora visto una pagina». In realtà il lavoro dei tecnici è già pronto dal 20 dicembre: dopo pochi giorni al vaglio del ministero, aveva detto il titolare dei Trasporti Danilo Toninelli, sarebbe stata resa pubblica. «Entro fine anno», aveva detto.

I CINQUE STELLE: SE COSTI SONO TROPPO ALTI NON SI FA

Subito dopo è arrivata la consueta frenata dell'alleato di governo: «Se i costi saranno superiori ai benefici la Tav non si farà. Non per fare il dispetto a qualcuno ma per fare gli interessi di tutti gli italiani. Abbiamo il dovere di utilizzare i soldi dei cittadini con la diligenza del buon padre di famiglia» hanno dichiarato fonti parlamentari del Movimento Cinque Stelle all'angenzia Ansa.