Salvini non vuole far sbarcare la Sea Watch in balìa della tempesta

Nuove fibrillazioni politiche tra Organizzazioni non governative e il ministro dell'Interno sul tema dei migranti. I protagonisti sono sempre gli stessi: la Sea Watch 3 dove i migranti rimasero in stallo per una ventina di giorni tra fine 2018 e inizio 2019 in attesa di uno sbarco, e Matteo Salvini che continua a fare la voce grossa sostenendo di aver chiuso i porti. La Ong tedesca ha chiesto aiuto in un tweet: «Abbiamo bisogno di un riparo, di un porto sicuro al più presto». La nave da cinque giorni si trova nel Mediterraneo con a bordo 47 migranti salvati al largo della Libia, e ha lanciato un appello: «È in arrivo una forte perturbazione da Nord-Ovest: è prevista tempesta. I nostri ospiti a bordo soffrono molto il freddo». Secondo i tracciati radar, la nave si trova tra Malta e Lampedusa. Ma appena ha fatto rotta verso la Sicilia, Salvini è intervenuto: «Ennesima provocazione in vista. Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave Sea Watch 3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire, ma i porti italiani sono e resteranno chiusi».

SALVINI: «INTERVENGANO MALTA, OLANDA E BRUXELLES»

Il leghista ha provato a coinvolgere Malta, di nuovo: «È necessario che Malta accolga la Sea Watch nel proprio porto mentre l'Olanda, che chiede agli altri Paesi di far sbarcare gli immigrati, sia pronta a collaborare con La Valletta per gestire lo sbarco e l'accoglienza con la regia di Bruxelles».