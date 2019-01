Cosa hanno deciso M5s e Lega sulle trivelle

Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il M5s e la Lega hanno trovato un accordo sulle trivelle. Il compromesso, raggiunto nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, prevede uno stop alle nuove ricerche in mare di idrocarburi per 18 mesi anziché 24, e un aumento dei canoni di concessione di 25 volte rispetto alle 35 previste inizialmente. Infine, per quanto riguarda le piattaforme, fatte salve quelle esistenti tutti i nuovi progetti vengono bloccati. L'intesa deve ora tradursi in un emendamento al decreto semplificazioni, il cui approdo in Aula al Senato per la conversione in legge è atteso in giornata. Tenuto conto del fatto che il M5s voleva uno stop di tre anni per le nuove prospezioni e chiedeva un aumento dei canoni per le concessioni di coltivazione e stoccaggio già in essere ben più sostanzioso, è possibile affermare che c'è stato un cedimento al partner di governo.