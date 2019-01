Costa dice che negherà tutti i nuovi permessi di trivellazione

Non solo la moratoria di 18 mesi, ma lo stop a qualsiasi nuovo pozzo. «Tutte le richieste di permessi di trivellazione che arriveranno sulla scrivania del ministro dell'Ambiente Costa non verranno firmate». sostengono fonti del ministero dopo che i Verdi, in mattinata, avevano sostenuto che dietro al via libera al decreto Semplificazioni ci sarebbe un'intesa tra M5s e Lega per 15 nuove trivellazioni. Il ministero, invece, ribadisce che Costa ha già espresso la sua intenzione di non firmare nuove autorizzazioni per lo sfruttamento, dopo che il decreto ha già bloccato le "nuove prospezioni", ovvero le ricerche. «La mediazione raggiunta consente una moratoria di 18 mesi rispetto alle nuove prospezioni. Bene. Per me, però, è solo il punto di partenza: in questi 18 mesi si dovrà modificare l'articolo 38 dello Sblocca Italia che definisce le trivellazioni strategiche» avevea spiegato Costa in una intervista al Fatto quotidiano.