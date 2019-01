Toninelli e la tragedia di Pioltello come argomentazione No Tav

Una tragedia ferroviaria usata come argomentazione No Tav per rintuzzare le diverse idee politiche dell'alleato di governo. Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, a margine della commemorazione delle vittime dell'incidente di Pioltello, avvenuto il 25 gennaio 2018, ha voluto rispondere al vicepremier Matteo Salvini, che giusto il giorno prima aveva ribadito la posizione favorevole della Lega all'Alta velocità («Va assolutamente fatta, anche perché costa più non farla che farla», aveva detto il capo del Viminale). «La più grande opera in questo Paese è evitare che ci siano altri morti di Stato per incidenti conseguenti alla cattiva manutenzione», ha dichiarato Toninelli. «Mi avrebbe fatto molto piacere vedere Salvini qui con me a ricordare tre morti di Stato».