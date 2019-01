Col suo manifesto Calenda ha sia torto sia ragione

Carlo Calenda cala la carta del manifesto europeista e ottiene un primo risultato positivo: nel Pd si parla di qualcosa che ha a che fare con la politica e non con il destino dei suoi dirigenti. In soldoni , la proposta di Calenda invoca un cartello elettorale delle forze europeiste contrapposte ai populismi di governo. Spiego perché Calenda ha contemporaneamente torto e ragione. Prima di tutto, però, sottoscrivo l’apprezzamento che in Rete più o meno tutti fanno del disinteresse e dell’intelligenza dell’ex ministro di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.