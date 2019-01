Nuovo braccio di ferro sulla Sea Watch

Svolta nel caso di Sea Watch 3, la nave dei migranti che si trova attualmente al largo di Augusta, dove ha riparato per maltempo. La Procura per i minorenni di Catania ha chiesto che «possano sbarcare» i minori non accompagnati presenti sulla Sea Watch «per essere collocati in apposite strutture». La procuratrice Caterina Ajello ha inviato un documento ai ministri dell'Interno e dei Trasporti, al presidente del Tribunale per i minorenni di Catania e alla Procura generale etnea. I minori non accompagnati sono 8 sui 13 presenti sulla Sea Watch. In mattinata il ministro degli Interni Matteo Salvini, indagato dal tribunale dei ministri per aver impedito lo sbarco di migranti dalla nave Diciotti, ha ribadito la linea dura: «Non c'è alcun desiderio di sequestrare i 47 immigrati della Sea Watch. Non vediamo l'ora di farli arrivare, sani e salvi, in altri Paesi europei. Nessuno spazio in Italia». Più tardi fonti del Viminale hanno fatto sapere che il ministro sta valutando di denunciare l'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.