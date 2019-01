A Trieste un consigliere vuole vietare il Pride perché sconcio

Nella sua mozione Tuiach sostiene cheil Pride è una manifestazione «dove delle persone ostentano la propria sessualità senza preoccuparsi dei minori che potrebbero assistere involontariamente ad atti osceni in luogo pubblico», e invoca «la difesa dei principi cristiani e dell'ordine naturale» cari alla giunta contro una manifestazione dove si verificano «sconcerie davanti ai bambini» e «slogan e travestimenti in disprezzo in particolare della fede cattolica». «L'atto omosessuale ostentato al gaypride è un abominio e un peccato mortale per la nostra religione e quindi un gaypride nella nostra città sarebbe in contrasto con i valori che hanno permesso democraticamente l'elezione di questa maggioranza comunale».