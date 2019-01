Le 5 peggiori bufale (smentite) sui migranti

Di Maio e Di Battista potrebbero avere rispolverato le considerazioni dell'ex direttore del quotidiano La Padania per non lasciare il campo libero all'alleato di governo in occasione delle Europee. Ma hanno fondamento? Les Decodeurs , sito francese di fact-checking legato a Le Monde, ha passato al vaglio le esternazioni dei nostri politici smentendo l'esistenza della fantomatica tassa coloniale imposta a 14 Stati africani. Non solo. Come ricordato via Twitter da David Carretta, corrispondente dalle istituzioni europee di Radio Radicale, numeri alla mano non è dimostrabile alcuna penalizzazione a livello economico dei Paesi che si affidano a quella valuta. In più, sono gli stessi dati forniti dal Viminale a smentire questa teoria: tra le nazionalità dichiarate dai migranti al momento dello sbarco non ne figurano collegate agli Stati sotto il “protettorato” francese (Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Costa D’Avorio, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo). Delle due, l'una: o quella di Di Maio e Di Battista è una bufala o i migranti si accordano tra loro anche se su imbarcazioni differenti e mentono in massa sulla propria provenienza per timore di ritorsioni da Parigi.