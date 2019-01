La mappa del due per mille ai partiti politici

AVANZA ANCHE LA DOPPIA LEGA DI SALVINI

Alle spalle dei dem l'altra grande macchina della raccolta fondi. La Lega, o meglio Matteo Salvini, che ha raccolto quasi 3 milioni di euro, con una crescita di oltre un milione rispetto allo scorso anno. Il trucco però è che vengono accorpati due valori. Quello del vecchio Carroccio, registrato come "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania" che ha fruttato 922 mila euro (con un netto calo rispetto al milione e 800 mila dell'anno fiscale 2016); e soprattutto quella nuova, costruita intorno al "Capitano", la "Lega per Salvini Premier" che da sola ha raccolto 2 milioni di euro. I dati disponibili per l'ultima creatura del segretario federale si riferiscono solo all'anno fiscale 2017, ma osservando i flussi delle donazioni si coprono cose interessanti. Tra il 2015 e il 2018 in tutte le regioni la Lega Nord ha aumentato le persone che hanno scelto di destinarle il due per mille, con in testa il Lazio passato da 5 mila unità a 15 mila. Unica regione in controtendenza il Veneto. Lì il Carroccio ha perso 4 mila contribuenti, con ogni probabilità recuperati dalla Lega per Salvini, il soggetto creato per cercare i voti al sud, che ha convinto 26 mila donatori.