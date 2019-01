"C'è Grillo" in Rai e c'è anche polemica

ANNUNCIATA PERSINO UN'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Il Pd è arrivato anche ad annunciare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, principale azionista Rai: «Grillo è attore e capo politico a seconda delle convenienze e circostanze. C'è un problema di trasparenza che riguarda il contratto tra la Rai e Grillo». Secondo il dem Andrea Romano «Freccero oggi si sdebita con i padroni, regalando un programma al capo partito. Ovviamente con i soldi degli italiani che pagano il canone».

NESSUN CONTRATTO NÉ COMPENSO PER GRILLO

La Rai però ha reagito alle accuse: «Non c'è nessun tipo di contratto né compenso per Grillo, né per gli altri protagonisti del nuovo format», ha precisato una nota di Viale Mazzini. Grillo era apparso già in Rai in occasione della ormai storica intervista a Porta a Porta nel 2014 in vista del voto alle Europee e concessa a Bruno Vespa che solo un anno prima il blog aveva incoronato con il "microfono di legno". E ora il ritorno in grande stile. Con tanto di polverone politico.